Bij De Bovenkamer in Hasselt kun je over dementie praten: ‘Samen vakantieherinneringen ophalen is prachtig’

Hardenberg broedt op energie­fonds: hoe help je minima gasreke­ning betalen?

Een plan van het CDA om elk huishouden in de gemeente Hardenberg 100 euro te geven als bijdrage in de stijgende energielasten is door een ruime meerderheid in de raad afgestemd. Veel steun was er wel voor een voorstel van de collegepartijen ChristenUnie en PvdA plus oppositiepartijen GroenLinks, 50PLUS en D66 om een energiefonds in te stellen, waaruit vooral minima een hogere tegemoetkoming zouden moeten krijgen. Wethouder Breukelman bekijkt nu in opdracht van de raad of zo’n fonds kans van slagen heeft.

10 november