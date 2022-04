Bij timbersports gaat het zelden mis: ‘we dragen wel een maliënkolder’

Stand to your timber! Three, two, one…go! Deze steeds herhaalde kreet vormde het startsein voor de twaalf deelnemers om, steeds in een rechtstreeks duel, de spaanders rond te laten vliegen. Martijn Harms uit Odoorn vervulde een opvallende dubbelrol: hij was zowel presentator als deelnemer. Ondanks een erelijst van zes Nederlandse en drie Beneluxtitels plaatste hij zich in Dalfsen ternauwernood voor het Benelux-kampioenschap, 17 september in Biddinghuizen. ,,Ik ben opgelucht dat ik bij de eerste zes kwam. Omdat ik vanmorgen meteen weer last kreeg van een hamstringblessure die ik vorige week in België had opgelopen.”