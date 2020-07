Bijna halve eeuw voetbalervaring verdwijnt van het veld bij Kloosterhaar

Dat er tegen Bergentheim werd gespeeld (3-2 overwinning voor de thuisclub) was geen verrassing, want ert Snippe, de trainer van die club, was de man die met Kloosterhaar van de vierde klasse naar de tweede klasse promoveerde. Bert Snippe was één van de weinigen die het voetbal niet had gemist in de afgelopen maanden. ,,Het viel me mee, het was druk op het werk en eigenlijk vond ik het wel prima. Acht weken hebben we niks gedaan, waarna het langzaam weer begon. Nu zijn we zeven weken bezig en dat gaat best goed. Met Eric Drenthen hebben we wat geappt en daar kwam dit uit, prima zo.’’