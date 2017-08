Bijna honderd procent score bij alcoholcontrole in het Vechtdal

De bestuurder die over de schreef ging blies 420 UGL, waar 220 UGL is toegestaan voor een ervaren bestuurder. Een ervaren bestuurder moet minimaal vijf jaar in bezit zijn van het rijbewijs. De automobilist die niet in aanmerking kwam voor een BOB-sleutelhanger is met een bekeuring naar huis gegaan. Ook kreeg de bestuurder een rijverbod. Het is niet bekend of de man is opgehaald of dat hij op de controleplek is ontnuchterd en daarna naar huis is gegaan.