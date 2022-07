Bikkel! van Thea Uri is meer dan alleen een kinderboek: ‘Ik hoop dat de kinderen er iets van leren’

Stijn wil graag een hond, vooral nu zijn moeder in de kliniek is opgenomen en zijn vader nooit tijd voor hem heeft. Een hond geeft vriendschap, warmte en trouw. Hij is gek op het Kraaienbos en loopt daar vaak. In dat bos ziet Stijn dan een hond met een losse halsband om zijn nek. Waar komt de hond vandaan? Waarom loopt hij daar in zijn eentje? Wie is de eigenaar? Carlijn, Stijns nieuwe klasgenootje dat buitengesloten wordt, weet een manier om de hond te vangen. Maar Stijn wil niet laten merken dat hij Carlijn leuk vindt. Want Carlijn is nog maar pas op school en anders dan de rest. Moet hij nu eerst vriendschap met haar sluiten om de hond te vangen?