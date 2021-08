Bioboer Lauwrens Sterken in Arriën wint moddertrofee

Cokedea­lers (of toch vooral pakezels?) uit Zwolle en Dalfsen opgepakt in Heeten: ‘Dealden niet zo lang’

24 augustus Hij zou slechts ‘pakezel’ zijn die drugs afleverde en er zelf amper aan verdiende. Imro van B. uit Dalfsen is in mei opgepakt in een woning in Heeten, samen met Zwollenaar Joep H. en een derde verdachte. Van B. en H. zitten nog vast en blijven in de cel, al stellen ze minder lang te hebben gedeald dan justitie claimt.