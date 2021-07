Blikjes inleveren tegen ‘statiegeld’ gaat té goed in Dalfsen: ‘Vorige week kregen we er 13.000’

Wespen cirkelen een rondje boven al het blik, terwijl kringloopmedewerker Simone van der Geld de administratie bijwerkt. ,,Even denken, 33, 16, 15’’, vult ze in op de lijst aan de muur, waarop iedere ingeleverde frisdrankverpakking wordt bijgehouden. ,,Belangrijk om dit goed te doen, want uiteindelijk krijgen we de blikjes die we afrekenen weer vergoed van de gemeente Dalfsen.” Achter het inhaalpunt liggen tassen en dozen vol. Buiten gaat het weer in een container. ,,Het komt regelmatig voor dat we rijen hebben. De actie slaat aan.”