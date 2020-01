Blinde herder Henk uit Slagharen: ‘Schapen afnemen is misselijke streek’

video Schaapskud­de van blinde Henk (56) uit Slagharen in beslag genomen: ‘Ze slopen mijn bedrijf’

30 januari Sommige schapen zijn een bodybuilder en anderen een gespierde breinaald. Alleen wie er verstand van heeft ziet het verschil. De twee dierenartsen die er voor gezorgd hebben dat Henk van der Sar uit Slagharen zijn kudde woensdag is kwijtgeraakt, hebben er totaal geen kijk op. Althans, dat is de overtuiging van de 56-jarige schaapfokker. ,,Ze pakken mij aan omdat ik visueel gehandicapt bent. Er is hier sprake van machtsmisbruik.” Vandaag komt zijn zaak voor bij de politierechter.