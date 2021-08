Bloedsporen op parkeerplaats bij Oldemeijer: stille getuigen mishandeling

Het is volgens de politie nog onduidelijk waarom de man is mishandeld. De Oldenzaler raakte niet zwaargewond, maar had wel ‘serieuze verwondingen’. ,,Onder andere aan zijn gezicht’’, vertelt politievoorlichter Sven Strijbosch. Of de Oldenzaler is geschopt, geslagen of met een wapen werd verwond, kan de politie ook nog niet melden. ,,Mogelijk is de mishandeling gepleegd door meerdere verdachten. Veel is nog onduidelijk, het onderzoek loopt nog.’’