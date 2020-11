Bloemen voor Jan Kuipers na onterechte arrestatie tijdens oprollen drugslab in sportschool

Kuipers is vorige week zondag door een arrestatieteam opgepakt met nog nog zes anderen in het bedrijfsgebouw waar Sportstudio Twente zit. In een ruimte bij die sportschool is een drugslab aangetroffen. Kuipers heeft daar niets mee te maken. Hij is gewoon op het moment van de politie-inval aan de andere kant van het grote bedrijfsgebouw zijn net gehuurde kantoor aan het inrichten. De volgende dat zou hij daar zijn reclamebureau Sigtbaar openen. Maar hij wordt ineens afgevoerd als zware crimineel.