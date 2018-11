Bloemenlinten door heel Overijssel om insecten te redden

Wissink is samen met D66-statenlid Wybren Bakker initiatiefnemer voor een voorstel om een ton vrij te maken voor maatregelen ter bescherming van insecten. ,,De populatie vliegende insecten is in de afgelopen decennia met 75 procent afgenomen,’’ zegt Wissink. ,,Dat blijkt uit recent onderzoek van de Radbouduniversiteit. Duits onderzoek bevestigt deze bevindingen. De terugloop van insecten beperkt zich niet tot Overijssel, het gebeurt in meer gebieden in Europa. Het is de hoogste tijd dat we maatregelen nemen waarmee we voorkomen dat het aantal insecten nog verder terug loopt.’’

Het voorstel om een ton vrij te maken voor insectvriendelijke maatregelen, is met brede steun aangenomen. ,,Nu kunnen we aan de slag,’’ stelt Wissink slagvaardig. ,,We zouden willen samenwerken met Waterschappen en met Stichting IJssellandschappen. Ik zie bloemenlinten voor me, die door heel de provincie gaan. Niet per se langs provinciale wegen, want daar wordt hard gereden voor verkeer, wat niet goed is voor insecten. Eerder in bermen langs landweggetjes of langs waterkanten van vijvers en sloten. Linten van bloemen door de hele provincie. Wilde bijen en vlinders hebben het moeilijk. Met de bloemenlinten kunnen we de insecten helpen.’’

