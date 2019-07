Boer Gerrit uit Ommen werd aangevallen door zijn stier: ‘Het ging zo machtig snel’

Het begon als een gewone maandag voor Gerrit Wermink uit Ommen. De 43-jarige melkveehouder was druk bezig in het weiland, niet wetende dat hij een paar uit later in het ziekenhuis zou belanden. Dat hij gegrepen zou worden door zijn eigen stier, ondanks dat hij er altijd alert op is en al talloze keren gewaarschuwd is door zijn vader. En toch gebeurde het. Door zijn verhaal te vertellen wil de boer zijn collega's waarschuwen.

,,We hadden water bij de mestput ingepompt omdat we een tekort hadden’', begint de melkveehouder zijn verhaal. ,,Daardoor lagen er buizen in het weiland, die was ik aan het opruimen. De hele tijd werd ik door de stier in de gaten gehouden, en ik hield hem natuurlijk in de gaten.’’ Maar stier kwam de stier steeds dichterbij. ,,Dat was ook niet zo erg, dat doet hij vaker. Ik hield hem goed in de gaten. Ik ben namelijk zo vaak door mijn vader gewaarschuwd voor een stier, en hij op zijn beurt weer door mijn opa. Je weet het namelijk nooit.’’

Maar ondanks de vele waarschuwingen en de alertheid van de boer, ging het mis. ,,In een keer stond hij achter me. Ik werd gelanceerd. Ik ben, aan mijn lichaam te voelen, twee keer gepakt door de stier. Maar dat weet ik niet zeker, het ging zo machtig snel allemaal.’’ Na de aanval van het dier wist Wermink uit de wei te komen. Waarschijnlijk dankzij zijn hond. ,,Ik weet het niet meer precies, de hond was bij me. Misschien heeft hij wel geholpen.’’

112

Nadat Wermink weer op veilige afstand was van de stier, stond hij op en liep hij naar de openbare weg. ,,Ik ben daar even in de berm gaan liggen. Maar daarna dacht ik: niet zeuren, gewoon doorgaan.’’ Hoewel de pijn onder zijn linkerarm steeds erger werd, sleepte de melkveehouder zichzelf weer naar de schuur. ,,Daar was mijn neef gelukkig, hij heeft meteen 112 gebeld toen hij mij zag. De ambulance was er al binnen vijf minuten.’’

Gebroken ribben

Volledig scherm De stier van boer Gerrit © Gerrit Wermink Eenmaal in Zwolle begonnen de pijnstillers te werken. ,,Ik kreeg alweer wat praatjes’’, vertelt hij. ,,Bij het ziekenhuis stond er wel tien, elf man klaar voor me. Misschien zelfs meer. Ze wisten natuurlijk niet wat er precies aan de hand was. Als je gegrepen wordt door een stier kan het ook anders afgelopen.’’ Al snel bleek dat Wermink twee gebroken ribben en een gekneusde long heeft. Na een nachtje in het ziekenhuis, is hij inmiddels weer thuis. ,,Ik moet nog wel een paar weken rustig aandoen, gelukkig kan een ZZP’er helpen op de boerderij.’’

Waarschuwen

Maar de melkveehouder is niet zielig, benadrukt hij. ,,Ik ben blij dat ik het kan navertellen, ik wil vooral mijn collega's waarschuwen. Ook al hou je een stier heel goed in de gaten, het kan dus ineens misgaan.’’ De stier van Wermink is inmiddels afgemaakt. ,,Via de legale weg hoor’', voegt hij toe. Wel zal hij binnenkort een nieuw exemplaar verwelkomen in de wei. ,,Ik wil er wel weer eentje, een jongere editie. Als het jongvee in de wei tochtig is, kun je dat niet altijd merken. De stier pikt dat zo op’’, legt hij uit. Ook heeft Wermink tips voor melkveehouders die een stier hebben rondlopen. ,,Blijf zo dicht mogelijk bij de afrastering, een stier zou daar niet zou gauw doorheen rossen.’’