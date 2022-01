Boerderijwinkel in Dalfsen maakt zich sterk voor zo min mogelijk verpakkingen: ‘Echt een zoektocht’

Zo min mogelijk verpakkingen. Dat was voor de zussen Marieke en Janetta Laarman de aanleiding om de boerderijwinkel bij de Westermolen over te nemen. De formule is iets bijgeschaafd, maar de opzet blijft een biologische en duurzame lokale winkel voor groente, vlees en zuivel. Ze beginnen met 24 producten die klanten zelf vanuit de bulk kunnen afwegen en in eigen bakjes of zakjes mee kunnen nemen.

De winkel naast de molen, ooit het initiatief van een twaalftal regionale boeren, bestaat al een kleine tien jaar en werd de afgelopen vijf jaar geleid door Everdien Post. ,,Janetta is altijd al een duurzaam type, en onze ouders maakten duurzaamheid tot een manier van leven”, vertelt Marieke. ,,Zelf kwam ik een jaar geleden tot het inzicht dat je ook in je eentje kunt bijdragen aan duurzaamheid. Ik besefte dat heel veel artikelen een verpakking hebben die je meteen weggooit. Het inspireerde ons om de mogelijkheden van een ‘verpakkingsarme’ biologische winkel te onderzoeken.”

Voortborduren

De twee zussen, die in hun tienertijd in Dalfsen neerstreken – al woont Janetta tegenwoordig in Hasselt – lieten aanvankelijk het oog vallen op de expositie- en vergaderruimte naast de winkel. Toen bleek dat dat niet paste in het bestemmingsplan, stelde de zestigplusser Post voor dat de twee zussen haar winkel konden overnemen. ,,Dat maakte de start gemakkelijker en minder kostbaar, omdat je kunt voortborduren op een bestaande klantenkring en inboedel”, aldus Janetta. ,,In een vergelijkbare winkel in Amersfoort zagen we hoe je een verpakkingsarme winkel vorm geeft. Klanten kunnen rechtstreeks vanuit de bulkverpakking een afgewogen hoeveelheid in een meegebrachte zak of bus kieperen. Dat wilden we hier ook realiseren.”

Sinds deze week is het zover. De heringerichte winkel biedt nog veel dezelfde producten – ,,Want van klanten horen we dat we niet teveel aan het aanbod moeten veranderen” –, maar het accent ligt nog meer op duurzaamheid. Momenteel worden 24 producten verpakkingsarm aangeboden, zoals rijst, noten, pasta en cacao. Daarnaast wordt bijvoorbeeld melk niet meer in plastic, maar herbruikbare glazen flessen verkocht. Naast bestaande lokale samenwerkingspartners als Heileuver en Ernie van der Kolk is Landjuweel de Hoeven als nieuwe leverancier aangezocht en zijn er gesprekken gaande met nog enkele andere kandidaten.

Komkommers

,,We zoeken voortdurend naar de meest duurzame aanpak, maar het is soms best een puzzel”, zegt Marieke Laarman. ,,We kopen zoveel mogelijk vers bij de boer, maar je komt toch regelmatig voor vragen te staan. Bestel je komkommers in plastic uit de regio of onverpakte komkommers die meer voedselkilometers vergen? Dat is echt een zoektocht, maar we proberen steeds de meest duurzame keuze te maken.”