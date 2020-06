Boeren in Vechtdal houden in coronatijd hand op de knip: ‘Als je rood staat, kun je niet groen doen’

Gerrie Kleene is voorzitter van LTO Vechtdal en reageert op het onderzoek dat de afgelopen maanden binnen de agrarische sector in Dalfsen, Ommen en Hardenberg is gehouden. Ruim 1.700 agrariërs is gevraagd een enquête in te vullen over het boeren in coronatijd. En hoewel uiteindelijk maar 15 procent daarvan daadwerkelijk de vragenlijst heeft afgewerkt, noemt Kleene het onderzoek representatief. ,,Laat ik het zo zeggen: de uitkomsten verrassen ons niet.”