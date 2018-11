Boerinnen uit Overijssel pleiten in Den Haag met show voor begrip: ‘Hopelijk inspireert het’

Politiek Den Haag ging gisteravond klaarzitten om de verhalen van vier Overijsselse boerinnen te horen. Tijdens de theatervoorstelling Avond van de Koe ging het onder andere over de grote veranderingen in de landbouw.

De voorstelling had eerder al succesvolle avonden in Zwolle, Enschede en Amsterdam en dit keer was Nieuwspoort in Den Haag aan de beurt. Kamerleden, vertegenwoordigers van ministeries, banken en instellingen kwamen langs en gingen in discussie met Irene Bruins uit Kampen, Simone Koggel uit Arriën, Heleen Lansink uit Haaksbergen en Andra Westerhof uit Denekamp over de veranderingen in de landbouw en kregen van de boerinnen verhalen te horen over de passie voor hun koeien en hoe zij hun bedrijf duurzaam maken.

Hester Maij, gedeputeerde landbouw van de provincie Overijssel, was één van de aanwezigen en is blij dat Den Haag de Overijsselse verhalen over duurzame landbouw heeft gehoord. ,,Ik vond het geweldig om te zien hoe de vier boerinnen aan de hand van hun persoonlijke verhalen vertelden hoe inspirerend dat is, maar tegelijkertijd ook geen gemakkelijke weg is", zegt Maij in een persbericht. ,,Goed dat politiek en bestuur in Den Haag, waar men verder af staat van de dagelijkse praktijk op boerenbedrijven, dat uit de eerste hand konden horen. Ik hoop dat de Overijsselse aanpak Haagse politici en bestuurders inspireert bij het verduurzamen van onze voedselketen.”

