Boom valt op wandelaar in Oudleusen: 43-jarige man overleden

Vrouw uit Nagele krijgt dagelijks ruim 800 telefoon­tjes van stalker uit Dedems­vaart en zelfs zender onder auto

30 april Een vrouw uit Nagele werd op een zomerdag in 2020 meer dan 800 keer gebeld. Haar stalker hield haar niet alleen angstig uit haar slaap, hij maakte zelfs het gebruik van haar eigen telefoon onmogelijk. ,,Je hond is de eerste die we gaan vermoorden. We gaan je met vijf of zes man verkrachten tot je niet meer ademt.’'