Boosheid en onrust overheersen bij varkensboeren in Dalfsen na bezetting stal in Boxtel

VideoVarkensboeren in het Vechtdal zijn ongerust en boos na de bezettingsactie van activisten maandagavond in Boxtel. ,,Je weet dat het morgen of een andere keer ook bij jou kan gebeuren op het erf", zegt varkensboer Johnny Hogenkamp uit Oudleusen. In zijn bedrijf verzamelden zich vanavond een veertigtal collega's, voor wat oorspronkelijk een inhoudelijke informatie-avond zou zijn geweest over voeding voor varkens.