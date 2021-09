Bootplatform Vechtfloat en Toegankelijk Reestdal winnen Stimuleringsprijs Hardenberg

video Kleder­dracht en antieke Gazelle uit de kast voor langver­wacht fietspad in Punthorst: ‘Eindelijk!’

28 september Bijna alle 160 leerlingen van de Dr. Maarten Lutherschool in Punthorst steken de vinger op wanneer ze gevraagd wordt wie er elke dag op de fiets naar school komt. Logisch, want de school met de bijbel vervult een streekfunctie: de scholieren komen uit de wijde omgeving. De kinderen van de christelijke basisschool in de Staphorster buurtschap zijn dan ook blij met het vrijliggende fietspad dat is aangelegd langs de Mr. J.B. Kanlaan. Net als hun ouders, opa’s en oma’s, die massaal zijn uitgelopen voor de officiële opening.