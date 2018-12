Bos krijgt waardering voor reddingsactie kanaal Bruchterveld

,,Mooi, leuk, goed voor elkaar’’, vat Bos de bijeenkomst in het gemeentehuis van Hardenberg nuchter samen. ,,Ik ga een passend plekje zoeken voor de penning. Ze ligt nu nog even in de kast.’’ De inwoner van Kloosterhaar, destijds nog Langeveen, dook op maandag 15 januari het kanaal langs Het Lijntje in om Gerrit Odink uit het water te halen. Bos reed met z'n tractor tussen Bruchterveld en Bergentheim toen hij in het water een auto langzaam naar de bodem zag zakken. Hij bedacht zich geen moment. Terwijl een jongen de hulpdiensten belde, sprong Bos het kanaal in. Hij wist het slachtoffer in veiligheid te brengen, waarna de toegesnelde hulpdiensten het van Bos overnamen. Odink werd naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht en ontwaakte pas na negen dagen.