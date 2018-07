Bosbrandbestrijders maken overuren door aangestoken vuurtjes

En zaterdag was het opnieuw raak, waarbij voor de derde keer in enkele dagen het speciale bosbrandblusvoertuig uit Ommen naar het uitgestrekte landgoed snelde. ,,We vonden het al zo gek, want we meenden dat we ons werk goed hadden gedaan", zegt teamleider Erik Pluim over de twee vuren kort achter elkaar. ,,Vuur kan oplaaien, maar dat was hier toch echt niet het geval. De politie onderzoekt het nu."

Krachtpatser

Het voertuig van de brandweer - de Renault Midlum CCF - werd zodoende drie keer in een paar dagen gebruikt, waarbij de krachtpatser doorgaans eens per jaar op een brand afgaat. Hij neemt een karrenvracht aan water met zich mee en is zo sterk dat ieder op voorhand ondoordringbaar bosgebied toch de nemen valt. Het is droog in het Vechtdal en de brandweer staat dan ook op scherp. Pluim laat op een schermpje in de kazerne in Ommen zien hoe de mate van paraatheid wordt bepaald. ,,Net als het KNMI werkten we eerst met kleuren, maar dat hebben we om verwarring te voorkomen veranderd in fases. Kortweg fase 1 en fase 2, en nu zitten we in die laatste."

Gezond verstand

Het is dan al langere tijd droog in de natuur en iedereen wordt opgeroepen zijn gezonde verstand te gebruiken. En niet de barbecue in een heideveld tot volle ontbranding te brengen. ,,Een natuurbrand begint vrijwel nooit vanuit de natuur zelf", zegt Pluim. ,,Het gebeurt moedwillig, heel vaak. Maar ook door nalatigheid, want in deze tijden kan brand ook ontstaan door het weggooien van een peuk of door een glasscherf die als vergrootglas dient. Pas ook daarmee op."

Handcrewteam

De brandweerlieden in het Vechtdal zijn niet de minste, vertelt Pluim. Zo is er het enige zogenaamde 'handcrewteam' van Nederland, waarbij bosbranden met bijl en waterverstuivers van dichtbij en tot de grond worden bestreden. Experts vanuit Dedemsvaart, Den Ham en Nijverdal, die getraind zijn om vuur in een natuurgebied enigszins binnen de perken te houden. ,,En die vuur met vuur weten te bestrijden door een klein brandje te creëren zodat een andere brand wordt gestopt." Het fenomeen is overgewaaid vanuit onder meer de Verenigde Staten, waar bosbranden veel heviger zijn dan in ons land en er vaker dodelijke slachtoffers te betreuren zijn. ,,Onze bossen zijn vergeleken met het buitenland maar postzegelgebieden. En we noemen de Lemelerberg al een berg, ik bedoel maar. In Amerika verwoest een bosbrand met gemak een gebied zo groot als de provincie Utrecht."

Routekaartje

Hier heeft de brandweer het over het algemeen goed onder controle en door een routekaartje van het bos zijn de meeste vuurtjes te bereiken. ,,In deze fase vindt er bovendien standaard luchtsurveillance plaats. Vanuit een vliegtuig zijn de rookpluimpjes zo te zien." Ook wordt in de bossen veel gewandeld en gefietst, waardoor een beginnende brandhaard snel ontdekt is. Drukte heeft zo zijn voor en tegens, vindt Pluim, met een schuin oog kijkend naar de laatste vermoedelijk aangestoken branden in Dalfsen. ,,Er zijn ook gekken."