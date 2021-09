Bossen in het Vechtdal geliefd bij motorcrossers, maar komen veiligheid, natuur en erfgoed nu in het geding?

Een dubbel gevoel heerst deze dagen op De Ommerschans: vreugde over het net ontvangen Europese Erfgoedlabel, onvrede over de crossers in het gebied. ,,Het fenomeen is mij bekend, de ergernis ook”, reageert Vechtdalboswachter Nico Arkes. ,,Dat het op De Ommerschans gesignaleerd wordt, maakt het nog erger: dat is cultuurhistorische grond.”