Bouwput Slagharen maakt plaats voor bezoekers

Maar het is wel op het nippertje, want de vorstperiode van eind februari, begin maart leverde wel wat vertraging op. Bouwmaterialen raakten bevroren, de vorst zat in de grond, waardoor niet op volle kracht doorgewerkt kon worden. ,,Daarom kan nu pas komende dinsdag de derde en laatste asfaltlaag voor de parkeerterreinen en aan- en afvoerwegen worden 'gedraaid'. Dat is qua bezoekers een wat rustiger dag, dus dat is geen probleem. Daarna wordt ook de belijning op die derde asfaltlaag aangebracht'', vertelt directeur marketing en sales Jo-Ann Venema.

Veel medewerking

Algemeen directeur Wouter Dekkers is blij met al het werk dat de medewerkers van het attractiepark en het personeel van allerlei bedrijven uit de wijde regio hebben verzet om de openingsdatum te kunnen halen. ,,We hebben ook veel medewerking van de gemeente Hardenberg gehad, daar is goed met ons meegedacht.''

Volledig scherm Algemeen directeur Wouter Dekkers op de loopbrug, met op de achtergrond het gloednieuwe entreegebouw in westernstijl. © Frank Uijlenbroek

Parkeerterreinen

De ingang van de parkeerplaatsen is circa 200 meter opgeschoven richting de N377 en het dorp Slagharen, en wordt gemarkeerd door enkele grote vlaggen in de berm. Daar kunnen bestuurders kiezen voor het kiss&ride-terrein voor het brengen en ophalen van bezoekers en medewerkers, of doorrijden naar de grote parkeerplaats voor auto's. Wie een accommodatie huurt kan inchecken in de boerenschuur naast dat parkeerterrein, en daarna doorrijden naar de ingang van het vakantiepark via de Knappersveldweg. Voor touringcars is een nieuwe ruime parkeerplaats aangelegd waar deze bussen veilig kunnen aan- en afrijden en parkeren. De komende weken krijgt dit compleet heringerichte parkeerterrein nog nieuwe beplanting, ook de geluidswal die is aangelegd ten behoeve van camping Kosse krijgt dan een groen aanzien.

Volledig scherm In januari 2019 begint de aanleg van een tunnel tussen Attractiepark Slagharen en de parkeerplaatsen. De betonnen tunneldelen staan al klaar in Duitsland, maar de tijd was nu te kort om de tunnel onder de Zwarte Dijk door te schuiven. Dat zou wekenlange overlast tijdens het seizoen opleveren. © Attractiepark Slagharen

Entreegebouw

Bezoekers van het attractiepark kunnen vanaf de parkeerplaatsen lopend via de voetgangersbrug naar het entreegebouw met kassa's, dat de afgelopen weken in western-stijl is gebouwd. Gasten die al een kaartje (e-ticket) hebben kunnen via een brede doorgang zo doorlopen naar de toegangscontrole.

Volledig scherm De parkmascottes Randy en Rosie geven dit jaar ook een eigen show in de Music Hall. © Attractiepark Slagharen