Boze boeren rijden door rood en botsen op Bep van de Beerze Bulten: Flinke deuk is goed voor 3500 euro schade

Horrorbles­su­re voor voetballer Jorian Wubs van sv Gramsber­gen na ‘snoeiharde tackle van achteren’

15:30 De zwelling op de enkel is enorm, de operatie duurde al met al drie uur, maar de pijn is ook door de medicijnen zo goed als verdwenen. Muurvast zit Jorian Wubs (26) echter aan huis gekluisterd, nadat de vleugelaanvaller van sv Gramsbergen afgelopen zaterdag in Elim onderuit werd geschoffeld en erna zijn voet haaks op het been zag staan. ,,De schrik is dan gigantisch.”