Boze buren stappen naar hoogste rechter om nieuwbouw in Sibculo

Dit bleek dinsdag bij de Raad van State in Den Haag. De vijf omwonenden vroegen om schorsing van het bestemmingsplan Monnikshof. Achter hun eigen woningen komen, als alles doorgaat, tien geschakelde woningen en vier grotere vrijstaande woningen.

Gasloze woningen zijn verkocht

Eigenaar van het terrein is Stichting Klooster Sibculo. Die wil met de opbrengst van de woningen het opknappen van het kloosterterrein deels bekostigen. De tien geschakelde gasloze woningen van 200.000 tot 240.000 euro zijn verkocht, zei bestuurslid Albert Sloot.

,,Met de vier vrijstaande woningen zijn we nog niet de boer op geweest’’, zei hij. Deze vier vrije sectorwoningen zijn cruciaal om het woningbouwplan met een positief saldo te kunnen afsluiten. Het totale bouwproject van veertien woningen moet zo’n anderhalve ton opleveren om in het kloosterterrein te kunnen stoppen. Wat helpt is dat de stichting de grond onder het nieuwe wijkje in 2018 goedkoop heeft kunnen overnemen van toenmalig eigenaar Bert Dorresteijn. Er zou minder dan een ton voor betaald zijn.

Gemis van gefluit van vogels

De vijf omwonenden die het plan aanvechten verschenen dinsdag niet in Den Haag. Zij zijn er boos over dat achter hun woningen begin dit jaar bos is gekapt. Daardoor is het uitzicht en het gefluit van vogels verdwenen. Ook heeft het geluid van de N343 vrij spel.

De omwonenden bestrijden ze dat er voldoende vraag is naar de woningen . Aan de Gemeenteweg worden al twintig woningen gebouwd gaan worden en in het dorp dertien woningen te koop zouden staan. De gemeente Hardenberg denkt hier anders over en heeft de te koop staande woningen in Sibculo ook laten tellen. Het zijn er vijf, zei een woordvoerder van de gemeente. Aan alle nieuwe woningen is behoefte, stelt de gemeente.

De Raad van State maakt binnen twee weken bekend of het bestemmingsplan wordt geschorst.