Lammergier die Lemelerberg op stelten zette, is nu gespot op de Veluwe

De zeldzame lammergier Eglazine is vertrokken naar de Veluwe. Vogelbeschermer Hans Pohlmann hoopt dat de reusachtige vogel daarna doorvliegt naar Frankrijk. ,,Want daar hoort ze eigenlijk thuis.”

Vanaf de Veluwe maakt Eglazine hopelijk de tocht naar Frankrijk, haar natuurlijke leefgebeied. ,,Frankrijk is een veel betere leefomgeving voor deze vogel. Er is voldoende voedsel, het is een bergachtig gebied en er is ook veel meer toezicht op de vogels.” Op de heenreis streek Eglazine ook neer in de Veluwe dus de hoop is nu dat zij dezelfde route naar huis volgt.

Lemelerberg

Vogelaars konden de afgelopen weken hun geluk niet op; de lammergier werd in Nederland gespot. Dat is bijzonder, want deze roofvogel komt normaal gezien niet voor in Nederland. De afgelopen weken streek de gier ineens meerdere keren neer bij de Lemelerberg. Niet zo gek volgens vogelbeschermer Hans Pohlmann: ,,Het bevalt deze vogel bij de Lemelerberg, ze is veilig en er is voldoende voedsel.”

Zuidenwind

Hoewel het voor lammergieren gebruikelijk is om grote tochten door Europa te maken, verblijven de dieren tot nu toe niet zo vaak in Nederland, laat staan bij de Lemelerberg. Hoe de reusachtige roofvogel dan toch in Nederland terecht is gekomen? ,,Waarschijnlijk door de sterke zuidenwind die er begin juni vaak staat, dit zorgt ervoor dat gieren ook in de lage landen neerstrijken,” legt vogelbeschermer en adjunct-directeur van Landschap Overijssel uit. Ook zijn er de laatse paar jaren meer gieren bijgekomen. Omdat lammergieren alleen leven, zoeken deze dieren dan juist de ruimte op.

Eenzame jagers

De kans dat er nog meer lammergieren naar Nederland zullen komen is volgens de vogelbeschermer erg klein. Lammergieren zijn alleenstaande dieren en volgen elkaar dus niet. De afgelopen weken zijn er twee gieren in Nederland gespot waarvan één is overleden na een ongelukkige botsing met een windturbine. Eglazine is als enige over en het lijkt erop dat ze nu de weg naar huis vindt.