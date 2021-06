Lammergier Eglazine die de Lemelerberg afgelopen weken op stelten zette, is vertrokken naar de Veluwe

De zeldzame lammergier Eglazine is vertrokken naar de Veluwe. Vogelbeschermer Hans Pohlmann hoopt dat de reusachtige vogel daarna doorvliegt naar Frankrijk. ,,Want daar hoort ze eigenlijk thuis.”

Vogelaars konden de afgelopen weken hun geluk niet op; de lammergier werd in Nederland gespot. Deze roofvogel komt normaliter niet voor in Nederland. De afgelopen weken streek de gier ineens meerdere keren neer bij de Lemelerberg. Niet zo gek volgens vogelbeschermer Hans Pohlmann: ,,Het bevalt deze vogel bij de Lemelerberg, ze is veilig en er is voldoende voedsel.”

Terug naar Frankrijk

Toch is het beter voor Eglazine, zo heet deze lammergier, als ze weer naar Frankrijk terugkeert. ,,Frankrijk is een veel betere leefomgeving voor deze vogel, er is voldoende voedsel, het is een bergachtig gebied en er is ook is er veel meer toezicht op de vogels. Dit is namelijk het natuurlijke leefgebied van de lammergier.” Op de heenreis streek Eglazine ook neer in de Veluwe dus de hoop is nu dat zij dezelfde route naar huis volgt.

Zuiderwind

Hoe de vogel dan toch in Nederland terecht is gekomen? Waarschijnlijk door de sterke zuiderwind die er begin juni vaak staat, dit zorgt ervoor dat gieren ook in de lage landen neerstrijken. Daarnaast is er de afgelopen jaren een enorme toename geweest in de populatie van gieren, dat zorgt er vervolgens voor dat ze ook in gebieden komen waar ze normaal gezien niet zo snel gespot worden.

Solitair

De kans dat er nog meer lammergieren naar Nederland zullen komen is volgens de vogelbeschermer erg klein. Lammergieren zijn solitaire dieren en vliegen dus niet in groepen. De afgelopen weken zijn er twee gieren in Nederland gespot waarvan één is overleden na een fatale botsing met een windturbine. Eglazine is als enige over en het lijkt erop dat ze nu de weg naar huis vindt.