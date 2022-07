Brand uitgebroken bij loonbedrijf Lemelerveld: vier huishoudens zonder stroom

Straks mag heel Hardenberg aan de keukenta­fel

Het in 2018 begonnen proefproject met buurtbemiddeling in Dedemsvaart is een doorslaand succes. In bijna twee derde van de aangekaarte kwesties is succesvol bemiddeld tussen buren. Reden genoeg om buurtbemiddeling in de hele gemeente Hardenberg toe te passen.

19 juli