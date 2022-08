Brandstof uit vrachtwagen van voedselbank Hardenberg gestolen: ‘Maatschappij is rot’

motorsport Aegerter zet wereldti­tel in Supersport-klas­se op het spel, Veneman bereikt podium in race van Most

Met een rampzalig verlopen weekeinde in Most heeft Dominique Aegerter de wereldtitel in de Supersport-klasse op het spel gezet. De voorsprong van de Zwitserse coureur van Ten Kate Racing Yamaha ten opzichte van de Italiaan Lorenzo Baldassarri is gesmolten, tot 14 punten.

31 juli