Brandweer Dedemsvaart helpt bij bestrijding Twentse natuurbrand

Lente laat testoste­ron kolken bij motorrij­ders

18:04 Het is lente en meteen denderen de motoren alweer over 's Heeren wegen. In Hattem onderschepte de politie gisteren een motorrijder die 193 kilometer per uur reed. Wat broeit er in het hoofd van een motormens? Vijf vragen aan Lieuwe Dijkstra, voorzitter van de 50-jarige Motor Club Zwolle.