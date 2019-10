Brochure ‘Zorgeloos genieten in het Vechtdal’ moet iedereen laten meedoen

De brochure Zorgeloos genieten in het Vechtdal is in elk geval een stap in de goede richting. Gedeputeerde Roy de Witte, minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink en directeur Esther van der Kooij van de Imminkhoeve kregen gisteren in Lemele het eerste exemplaar van deze brochure in handen. De datum is niet toevallig, het is de Nationale week van de Toegankelijkheid.