‘Broer’, die van Dream or Donate, belandde in nachtmerrie: ‘Ik moest onderduiken’

Dat schrijft Broer (geboren als Robert-Jan Mastenbroek) in een ‘open brief’ op Slack: het informatiekanaal waarop hij zijn volgers op de hoogte houdt. In een uitgebreid epistel legt hij uit hoe de periode beleefde, sinds zijn site op 28 augustus op zwart ging. ,,Gedwongen door hackers’’, houdt hij nog altijd vol. Deelnemers aan de donatiesite - die hun geld in rook zagen opgaan - vreesden met een oplichter te maken te hebben, maar zelf beweert Mastenbroek in zijn brief dat hij steeds ter goeder trouw heeft gehandeld. ,,Die (eerste, red.) dag werd ik vaak thuis bezocht. Door de media en door enkele Dromers. Steevast heb ik het zelfde verhaal gehouden: het is niet goed gegaan, maar ik ben verantwoordelijk en ik zal uitbetalen.’’