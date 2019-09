Broer Rasta na eerste terugbetaling aan gedupeerden Dream or Donate: ‘Ik zal iedereen schadeloos stellen’

updateGrote opluchting bij een aantal gedupeerden van de doneerwebsite Dream or Donat e: zij hebben het geld terug dat via crowdfunding voor hun goede doel was ingezameld. Op verschillende sociale kanalen melden meer dan vijftien mensen dat vandaag het geld bijgeschreven is op de rekening, in één geval een bedrag van bijna 21.000 euro.

Opmerkelijk is dat de 'gelukkigen‘ allemaal níet aangesloten zijn bij advocatenkantoor De Vries&Kasem, dat de belangen van 32 gedupeerden behartigt. Maar ook voor deze groep zit de uitbetaling eraan te komen, zegt oprichter Robert-Jan Mastenbroek (zelf noemt hij zich Broer Rasta) van Dream or Donate in een verklaring op communicatiekanaal Slack: ‘Als het goed is heeft de Vries & Kasem met hun cliënten contact opgenomen over de gang van zaken, zoals die voor hun zal verlopen, hierover zal morgenmiddag (donderdag, red.) uitsluitsel zijn en dan kunnen we dit hoofdstuk afsluiten.’

Quote Ook de mensen die nu nog even moeten wachten hoeven zich geen zorgen te maken Robert-Jan Mastenbroek (Broer Rasta), Dream or Donate

In diezelfde verklaring zegt hij dat ‘bijna iedereen‘ nu het geld terug heeft. ‘Ook de mensen die nu nog even wachten hoeven zich geen zorgen te maken, want zoals ik vanaf het begin af aan heb beloofd zal ik iedereen schadeloos stellen.‘

Op verdere vragen gaat Mastenbroek niet in. Bijvoorbeeld wat het totaalbedrag is dat hij nu uitbetaald heeft en waar het geld vandaan komt. Bij Roy Scholten uit Nijverdal gaat het in elk geval om 20.850 euro. Hij heeft het geld ingezameld voor een medische behandeling. Scholten was vanmorgen de eerste die in de Facebookgroep meldde dat hij het geld terug had. Daarna volgden reacties van andere gedupeerden. Zo zegt Tamara Nijenhuis: ‘Wij hebben het geld ook terug. Super aan je woord gehouden Broer!‘ en Ger Pronk meldt: ‘Ik heb het geld ook terug. Geweldig. Dank je wel, Broer‘. Bij hem gaat het om 3600 euro. Op hun opgeluchte reacties wordt ook weer gereageerd door mensen die nog niets ontvangen hebben en ook grote twijfels hebben of het nog gebeurt.

Quote Wij hebben het geld ook terug. Super aan je woord gehouden Broer! Tamara Nijenhuis, Gedupeerde Dream or Donate

Advocatenkantoor

Begin deze maand stortte Mastenbroek de opbrengst van een verkochte shovel (25.000 euro) al op de derdenrekening van advocatenkantoor De Vries&Kasem dat een aantal gedupeerden bijstaat. Advocaat Royce de Vries van dit kantoor laat weten dat dit geld nog niet uitgekeerd is. Hij is in gesprek met Mastenbroek en heeft er goede hoop op dat er binnenkort nog meer geld binnenkomt. Daarna zal het advocatenkantoor spoedig overgaan tot het (eventueel naar rato) uitbetalen van de 32 gedupeerden die het vertegenwoordigt.