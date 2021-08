Broers namen recht in eigen hand: 65-jarige buurman in De Krim het ziekenhuis in geslagen

In kolonie­dorp Willems­oord is te veel verbouwd voor eigen plek op Unes­co-lijst: ‘Hier draait het om het verhaal’

1 augustus Is een plek op de prestigieuze werelderfgoedlijst van Unesco nu een vloek of een zegen? In Willemsoord hinken ze op twee gedachten, waarbij het koloniedorp een nominatie en vermelding op zak heeft, maar een echte uitverkiezing aan zijn neus voorbij zag gaan. ,,Als het in Giethoorn regent, druppelt het al bij ons. Prima zo.”