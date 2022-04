Broertjes (9 en 11) bungelen uur lang in vastgelopen attractie van Slagharen: ‘Dit wil je niet’

Het gezin uit Stadskanaal ging een dagje op avontuur in Slagharen. ,,Dit zullen we niet snel vergeten’’, zegt vader Henk Altena met een glimlach. Want ze zijn er nogal nuchter onder dat de hoogwerker op 10 meter hoogte hun zoons bevrijdde . ,,Techniek hè. Die kan soms haperen.”

De kinderen zaten er veilig bovenin, net als de andere mensen in de andere gondels. ,,In eerste instantie denk je dat het erbij hoort. Toen er meer personeel kwam en ze in een boek gingen bladeren hadden we wel in de gaten dat het niet goed was.”