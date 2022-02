Bromfietser gewond na aanrijding met fietser in Hardenberg

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Regio IJsselland noteert hoogste aantal besmettin­gen, vooral door Zwolle en Deventer

Waren het er gisteren nog net geen tienduizend, vandaag werd die barrière wel geslecht met ruim tienduizend coronabesmettingen in de regio. Vooral de grote steden dragen daaraan bij. Zo werden in Zwolle het afgelopen etmaal 1129 mensen positief getest op corona en in Deventer 913.

1 februari