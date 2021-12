Bromfietsster raakt gewond bij aanrijding in de Krim

UPDATE | VIDEO Vrouw (82) naar ziekenhuis na brand Nieuwleu­sen, vrijgeko­men asbest en stroomuit­val

Bij een grote schuurbrand in Nieuwleusen is maandagmiddag een 82-jarige vrouw gewond geraakt. Het slachtoffer heeft rook ingeademd en is naar het ziekenhuis gebracht. Ook is bij de brand asbest vrijgekomen, om die reden is de omgeving van de woning afgesloten.

