Brommerrijder naar ziekenhuis na botsing De Krim

Door corona ging zijn tour niet door: nu is diskjockey en presenta­tor Roel Zweers (66) uit Gramsber­gen overleden

28 juni Zijn oom Freek was de eerste beheerder, zijn vader ‘liep’ in de bediening en moeder stond op drukke avonden in de keuken en was schoonmaakhulp. Geen wonder dat de kleine Roel Zweers veel in het dorpshuis van Gramsbergen was te vinden. Hij draaide er voor het eerst plaatjes bij een feestje van de gymnastiekvereniging. Dat was het begin van een lange carrière als diskjockey en presentator. De al jaren in Goor wonende Zweers - die in december afzwaaide als pr-man voor RTV Oost maar nog wel actief bleef als theaterimpresario en Tiroler DJ Marc Wiese - is op 66-jarige leeftijd overleden.