Bungalowpark Stoetenslagh Rheezerveen mikt op recreanten: arbeiders en permanente bewoners niet langer welkom

Hardenberg wil binnen vier jaar aanpak illegale bewoning huisjes

Hardenbergers die permanent in vakantiehuisjes wonen, krijgen nog eens vier jaar extra uitstel voordat ze daar mee moeten stoppen. In die periode wil de gemeente in samenwerking met de provincie zorgen voor maatwerk per recreatiepark. Ondertussen wil Hardenberg wel handhavend optreden tegen overlast die wordt veroorzaakt bij permanente bewoning door arbeidsmigranten en mensen met sociale problematiek.

19 september