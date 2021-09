Burgemeester en wethouder Dalfsen in gesprek over coronamaatregelen: ‘Van belang dat we elkaars standpunten kennen’

Burgemeester Erica van Lente en wethouder Jan Uitslag van de gemeente Dalfsen zijn donderdag 30 september te gast in Kulturhus De Mozaïek in Lemelerveld om in gesprek te gaan over de huidige coronamaatregelen.

Al sinds het begin van de coronaperiode zoeken de burgemeester en wethouders van Dalfsen regelmatig contact met inwoners en ondernemers, om te praten over hoe de verschillende periodes en maatregelen beleefd worden. Zaterdag ging een nieuwe fase in, waarin afstand houden niet meer verplicht is, maar mensen wel een coronapas moeten laten zien om bijvoorbeeld een bioscoop of restaurant binnen te komen. Eerder al gingen Van Lente en Uitslag hier in Dalfsen en Nieuwleusen over in gesprek.

‘Respect en begrip’

,,We merken dat deze nieuwe fase ook weer nieuwe vragen, zorgen en ideeën met zich meebrengt”, vertelt burgemeester Van Lente. ,,We zien ook dat er heel verschillende opvattingen leven. Wij vinden het van belang dat we elkaars standpunten kennen en dat we respect en begrip hebben voor de verschillende opvattingen die er leven. Hoe kijkt u aan tegen de fase die aanbreekt met de nieuwe maatregelen? Dit horen we graag van u en nodigen u daarom van harte uit om met ons in gesprek te gaan.”

Van Lente en Uitslag zijn donderdag 30 september van 17.00 tot 18.00 uur aanwezig in De Mozaïek. Aanmelden voor een gesprek kan via aanmelden@dalfsen.nl of 0529-488302, maar ook spontaan binnenlopen is mogelijk.