Burgemeester Van Lente druk met lintjes: tien onderscheidingen in Dalfsen

LINTJESREGENHet regende vanmorgen koninklijke onderscheidingen in de gemeente Dalfsen. Burgemeester Erica van Lente verraste tien inwoners thuis om ze een lintje op te spelden. In de middag is er in het gemeentehuis nog een heus gedecoreerdenbal, om de door de koning gewaardeerde burgers nog eens in het zonnetje te zetten.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Rein Kuipers (75) uit Dalfsen is gezien zijn landelijke uitstraling van zijn vrijwilligerswerk onderscheiden. Zo hij is voorzitter van de raad van toezicht bij de stichting Instellingen Psychosociale Oncologie, waarvoor hij zich inzet voor inloophuizen voor mensen met kanker en hun naasten. Maar ook lokaal heeft Kuipers zo zijn verdiensten. Zo was hij een van de oprichters van het Plaatselijk Belang Dorp Dalfsen en oud-voorzitter van de VVD Dalfsen. Daarnaast was hij voorzitter van de stichting Vechtgenoten.

Ook de 74-jarige Dirk Brugman uit Dalfsen is met hele waslijst van allerlei vrijwilligerswerk beloond met het ridderschap. Zo was hij de oprichter van natuurorganisatie IVN in Zwolle. Maar eveneens bestuurslid bij de Vrienden van Dalfsen, de stichting Molen Massier, de stichting Westermolen en de Vrienden van de Grote Kerk. Ook zette het oud-raadslid zich in voor herstel en behoud van de voormalige synagoge aan de Julianastraat. Bovendien verscheen hij meermalen in de kolommen van deze krant als fervent natuur- en cultuurliefhebber.

Volledig scherm Dirk Brugman uit Dalfsen: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau © Frank Uijlenbroek

Bart Scheperboer (66) uit Dalfsen is eveneens verkozen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In zijn werkzame carrière was hij onder meer decaan en docent bij het gymnasium Celeanum in Zwolle. In zijn functie als provinciaal coördinator bij de stichting Model European Parliament (MEP) Nederland zette hij zich in om jonge mensen beter inzicht te geven in het Europese integratieproces. Lokaal was hij voorzitter van de schoolcommissie van De Polhaar, bestuurslid bij de tennisclub en jeugdcoach bij SV Dalfsen.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Yvonne te Woerd (67) uit Dalfsen was in het verleden twintig jaar bestuurslid en vrijwilliger bij de handbalvereniging in Dalfsen. Maar ook is ze al zo’n 25 jaar, onder meer als penningmeester, betrokken bij het salonorkest Spoom. Ze is daarnaast secretaris bij de bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen en bestuurslid bij de stichting Anjerpunt in Hoonhorst. Ook zet ze zich in voor de vereniging Vrienden van Dalfsen.

Ook Hein Tielbeke (87) uit Dalfsen mag zich Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Hij is maar liefst 45 jaar betrokken als onder meer vrijwilliger bij de handbalvereniging in Dalfsen. Zo was hij voorzitter, notulist bij vergaderingen, coach, tijdswaarnemer en hield hij de score bij. Ook bij andere stichtingen en verenigingen is hij actief. Onder meer bij De Imminkhoeve in Lemele, de Historische Kring in Dalfsen en de hospice.

Ook een lintje voor Ruud Houweling (69) en zijn vrouw Gretha Houweling-Zeldenrust (70) uit Dalfsen. Hij zet zich onder meer in voor de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Dalfsen-Oost, waar hij voorzitter is van het Diaconaal Platform. Ook is hij voorzitter van de werkgroep WMO van de Participatieraad Dalfsen. Zij helpt onder meer als bezoekvrijwilligers bij stichting Philadelphia. En is wijkcoördinator van de Nierstichting.

Volledig scherm Ruud Houweling helpt ook bij de Fietserieje, waar fietsen voor minima beschikbaar worden gesteld. © Pedro Sluiter Foto

Henk van der Beeke (76) is vooral bekend als voorzitter van de Fotoclub Dalfsen, een functie die hij bijna 25 jaar bekleedde. Hij organiseerde de maandelijkse clubavond en onder zijn leiding ging de vereniging over van analoog naar digitaal fotograferen. Verder was Van der Beeke jarenlang bestuurslid en vrijwilliger bij de stichting Green Bikes en Green Shoes. En hielp hij bij de Historische Kring Dalfsen.

Ook wethouder Jan Uitslag (51) werd door burgemeester Van Lente in het zonnetje gezet. Naast politicus maakte Uitslag zich verdienstelijk als vrijwilliger bij onder meer de Hervormde Gemeente Dalfsen, de Protestantse Gemeente Dalfsen en voetbalvereniging ASC’62. Tot op heden is hij ook hulpkoster bij de kerk en wanneer dat nodig is dijkwacht bij het waterschap Drents Overijsselse Delta.

Tot slot ontving ook wethouder Ruud van Leeuwen (67) een lintje. Hoewel hij nu van Gemeentebelangen is, was hij in de jaren 80 voorzitter van D66 in Harderwijk. In die plaats op de Veluwe was hij ook vicevoorzitter van Het Rode Kruis en medeoprichter van het lokale Milieucentrum. In Dalfsen richtte Van Leeuwen in 1993 een afdeling van D66 op. In Hoonhorst was hij daarna nog voorzitter van de jeugdsoos.

