Burgemeester verwerpt rol van medecurator voor failliete Zorgstal Radewijk: ‘Zorg kwetsbare bewoners staat voorop’

Zonder de vermoorde Chantal komt er geen kerstboom meer in het huis van haar ouders: ‘Die blijft voor altijd op zolder’

De Inspectie liet de moord op Chantal de Vries (27) uit Almelo links liggen in haar onderzoek naar de in opspraak geraakte De Zorgstal in Radewijk. Er werd in het rapport geen woord gerept over hoe hun cliënt, moordenaar Wim V., zeven messen in huis kon hebben. En nu is De Zorgstal plots failliet. Chantals ouders Bert en Herriët horen het met verbijstering aan.

7 november