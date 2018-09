Buurtbus Lemele als 'cadeautje in een doos met een strik erom'

Buschauffeur Bennie Bosch moet het gebakje welhaast naar binnen proppen, want anders komt hij deze maandagmorgen te laat bij de volgende halte. Toch neemt hij even zijn tijd, aangezien het een historisch moment in de geschiedenis van Lemele is. De eerste buurtbus passeert het kerkdorp en dat moet worden gevierd. Bosch knikt. ,,Een extra blokje om. Lemele is een nieuwe stop in de lijn van Ommen naar Dalfsen. En met 1.400 verreweg het grootste dorp op de route. Nu moeten de reizigersaantallen wel toenemen. Daar gaan we althans voor."

Reizigersaantallen

'Buurtbus Vilsteren' staat in blauw op de taartjes, en dat is niet voor niets. Immers, vanuit dat dorp iets verderop startte 1,5 jaar geleden de pendeldienst tussen de twee dichtstbijzijnde treinstations, die van Ommen en Dalfsen. Een daverend succes? Wellicht, maar de reizigersaantallen op lijn 568 vallen ietwat tegen. ,,Met Lemele erbij hopen we het op te krikken", zegt bestuurslid Dick Waterham. ,,We krijgen subsidies van de gemeente Ommen en Dalfsen en van de provincie Overijssel. Maar dan moeten we wel zo'n twintig passagiers per dag vervoeren. Dat lukt niet altijd. Met achttien zijn we vast gered, maar ook daarvoor moet er wat gebeuren."

Bekendheid

Buschauffeur Bennie fluistert dat-ie soms helemaal niemand heeft te vervoeren, maar daar moet dus verandering voor komen. Vindt ook Bertine Grootemarsink, voorzitter van de buurtbusvereniging. ,,We proberen zoveel mogelijk reclame te maken. Via de media, maar ook door mee te rijden tijdens de optocht op Koningsdag. Bekendheid, die hebben we nodig."

Cadeautje