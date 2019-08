Buurtbus Salland loopt als een trein, maar zoekt vrijwilligers: ‘Het is echt geen zware last’

Sinds februari heeft de buurtbus Salland al ontelbare kilometers afgelegd. Honderd chauffeurs, drie lijnen, zes dagen per week. De buurtbus is een groot succes, de lijndienst vervoert veel meer passagiers dan de grens die de provincie stelt. Maar om het succesvol te houden, moeten er echt meer vrijwilligers komen. Vrijwilliger Arie Feenstra (60) uit Lemelerveld is laaiend enthousiast over het werk, hij is een van de chauffeurs op de lijn Lemelerveld-Luttenberg-Raalte. ,,Het is echt geen zware last.’’

Hoelang doet u dit werk al?

,,Vanaf het begin. De lijn Lemelerveld-Luttenberg-Raalte is in februari gestart, het loopt echt voortreffelijk. We zitten ruim boven het minimum wat we moeten draaien. We hebben een hele gezellige en leuke ploeg. Niet dat je elke dag contact met elkaar hebt hoor. Er zijn wel wat chauffeurs gestopt, die hebben bijvoorbeeld andere bezigheden. Of ze kunnen het lichamelijk niet aan. Het is geen zwaar werk, maar als je bijvoorbeeld een hernia hebt dan zal het zwaar worden.’’

Er zijn dus meer mensen nodig. Zitten jullie echt in de problemen nu?

,,Nee, we zitten niet in de problemen. Maar het moet leuk blijven, daarom hebben we wel meer vrijwilligers nodig. Er is geen probleem, dat willen we juist voorkomen. De ene rijdt één keer per week, de ander draait twee diensten per week. Het is een heel vrij gebeuren. Je kunt ook zelf aangeven wanneer je kunt. En als je een keer niet kunt, dan kan er zo gewisseld worden.’’

Wat is er zo leuk aan?

,,Ik kom zelf uit de zakenwereld, daar heb je natuurlijk veel contact met klanten. Nu ik niet meer werk, mis je wel dat contact met de buitenwereld. We zijn ook verhuisd, dan ken je ook weinig mensen. Je ontmoet hier veel mensen en het is een stukje dienstverlening. Je bent gebonden aan rijtijden, maar je kunt ook mensen helpen. Als er iemand met een rollator komt, dan kun je even opstaan en de rollator naar binnen tillen. Dat wordt hartstikke gewaardeerd. Dan ben je maar een minuutje te laat, dat haal je dan later wel weer in. Je rijdt korte ritjes, je komt vaak dezelfde mensen tegen. Dat is leuk, dan hou je ook contact.’’

U bent ook coördinator. Wat houdt dat precies in?

,,Ik ben inderdaad coördinator voor de lijn Lemelerberg-Luttenberg-Raalte. Als er bijvoorbeeld iets is met de bus, dan regel ik het. Ik ben geen monteur, maar ik zorg wel dat hij dan naar de garage gaat. Als er een lamp kapot is, regel ik dat deze vervangen wordt. We hebben op deze lijn veertig vrijwilligers, voor alle drie de lijnen zijn er ruim honderd vrijwilligers actief, met tien coördinatoren. Ik houd ook de tellingen bij, hoeveel passagiers we hebben. Afgezien van de vakantie, zitten we voor deze lijn op gemiddeld op drie- tot vierhonderd passagiers per week.’’

Dat klinkt best druk: vierhonderd mensen per week met busjes waar acht personen in kunnen.

,,Als er negen mensen staan te wachten voor de halte is het wel lastig. Je mag er maar acht meenemen, anders ben je ook niet verzekerd. Dan vraag ik of iemand het erg vindt om op de volgende bus te wachten, of we zorgen dat de tweede bus erbij komt. Vaak kan iemand wel bijspringen. Ook als een dienst toch niet uitkomt, dan is er meestal binnen een uur al iets geregeld. Het is echt geen zware last, dit werk. Ik heb het tot nu toe met veel plezier gedaan en ik wil het minstens nog tien jaar blijven doen.’’