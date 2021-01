Buurtkinderen met scherp gehoor zijn vandaag de held in Lemelerveld

KAART | Landelijke coronacij­fers laten opvallende daling zien, in IJsselland kelderen de besmettin­gen flink

28 januari Het totaal aantal positieve coronatesten in Nederland daalt ten opzichte van gisteren. De regio IJsselland is zelfs de best scorende veiligheidsregio van het land met 13,9 positieve tests per 100.000 inwoners. Maar er zijn wel een paar zorgenkindjes in deze regio. Net als gisteren blijft het aantal besmettingen in Staphorst hoog. Bronckhorst kleurt vandaag nog donkerder.