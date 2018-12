Café-Bar De Buurman in Hardenberg gesloten na drugsvondst

Gemist? Jeugdagent Apeldoorn ramt auto en Harderwijk zat in de stank

10:00 Een buurt in Kampen ergert zich aan overlast door buitenlandse leerlingen. In Apeldoorn heeft een jeugdagent een auto geramd na een achtervolging, en in Deventer staat een bouwval met uitizcht te koop. Ondertussen denkt de baas van Corendon dan de kans groot is dat Lelystad Airport helemaal niet meer open gaat. Een overzicht van de opvallendste berichten van de afgelopen week.