Café Nikki’s Dalfsen gaat weer eigen sluitingstijden hanteren: ‘Ik draai in een week een halve zaterdagomzet’

Burgerlijke ongehoorzaamheid is het enige dat Lans nog rest, zucht hij. Want zo langzamerhand staat het water hem tot aan de lippen. ,,We moeten overleven, dus we moeten wel. Als de coronaregels nog verder worden aangescherpt, en daar ziet het wel naar uit, of we moeten straks helemaal weer dicht, dan wordt het helemaal nijpend.’’