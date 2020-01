Camping de Kleine Wolf in Stegeren verwacht volle zomer: ‘We hebben het gevoel dat het steeds eerder volloopt’

Het begon met haar opa die in 1963 een boerderij met een stuk grond kocht en het bordje camping plaatste. Meer dan vijftig jaar later is Anne-Sophie Kat de derde in haar generatie die camping de Kleine Wolf in Stegeren samen met haar vriend in beheer heeft. Dit doet ze met de bekroning tot Superplatz 2020 uiterst succesvol. Wat is het effect van dit succes?

De camping is in ieder geval populair in Duitsland, want het aandeel Duitsers op de camping is de afgelopen vijf jaar enorm gegroeid. Volgens Kat is er sprake van een trend. ,,Ze gaan niet meer naar Frankrijk, Spanje of Kroatië, maar zoeken ons land op omdat het hier de afgelopen zomers ook hartstikke mooi weer is geweest. Ze trokken eerder naar de kust, maar nu ook over de grens naar Overijssel. Het overgrote deel bij ons is wel Nederlands, maar het aantal Duitsers neemt met de jaren alleen maar toe. Je kunt ze er goed bij hebben. Ze zijn heel aardig en hebben mooie grote caravans.’’

Volle zomer

Dat de afgelopen zomers zo mooi waren, heeft ook invloed op de boekingen volgens de eigenaresse. ,,We lopen enorm voor vergeleken met vorig jaar. Toen wilden veel mensen door het mooie weer allemaal op hetzelfde moment op vakantie en toen hebben we veel mensen een ‘nee’ moeten verkopen. Nu willen ze zeker zijn van een plekje. De bouwvak en Pinksteren zijn volgeboekt en tijdens Pasen hebben we ook bijna geen plekken meer. We hebben het gevoel dat het steeds eerder volloopt.’’

Door de drukte in de zomer komen de tarieven in die warme periode iets hoger te liggen bij de camping. ,,In het hoogseizoen is er heel veel vraag, dus dan verhoog je de prijs een beetje. We zijn een 5-sterren camping, dus mogen we daar ook iets voor vragen. We verhogen echter niet fiks, want anders kun je negatieve reacties krijgen of haken er mensen af.’’

Uitbreiding

,,We hebben altijd plannen en zijn altijd bezig’’, antwoordt Kat op de vraag of er uitbreidingsplannen zijn voor de toekomst. ,,Afgelopen zomer hadden we weken waarin het 40 graden was en iedereen in het zwembad zat. Op dat soort momenten is het druk en daarom willen we iets meer ruimte creëren. We willen het aantal ligplaatsen vergroten zodat er meer ruimte is om lekker te ontspannen en het zwembad moet groter worden gemaakt. Maar dan praten we over een investering van meer dan een miljoen euro. Hiervoor moet eerst worden gespaard.’’

Superplatz Superplatz is de hoogste Duitse onderscheiding en wordt gezien als de ‘Michelinster’ onder de campings. Kat, eigenaresse van Camping de Kleine Wolf geeft aan: ,,Wat ons uniek maakt, is dat wij echt geloven dat het kampeergevoel in de kleine dingen zit. Wij pakken alle kleine dingen het grootst aan. Als je in ons sanitairgedeelte binnenloopt, doe je de deur open en denk je ‘wauw dit is nog mooier dan mijn badkamer thuis’. De gehele camping is ook heel netjes onderhouden en ik denk dat wij met ons eigen theater voorlopen op het gebied van animatie.’’