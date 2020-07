‘Campingpedofiel’ die meisjes in Vechtdal lastig viel hoeft niet terug in de cel

Bijkers­plas in Vinken­buurt is pilotge­bied voor loodvrij vissen: ‘Je moet ergens beginnen’

10:24 De Bijkersplas en het Brouwersgat zijn door Sportvisserij Oost-Nederland aangewezen als eerste pilotgebied voor een campagne om loodvrij vissen te stimuleren. Een logische keuze, want het viswater in de Vinkenbuurt, tussen Nieuwleusen en Balkbrug, is een pleisterplaats voor sport- en recreatievissers uit heel Nederland.