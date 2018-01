Campings Vecht en Veluwe 'Superplatz'

Ultraloper Cor Westhuis (69) overleden

13 januari De bekende Dalfser ultraloper Cor Westhuis is donderdag op 69-jarige leeftijd overleden. Vorige maand werd bekend dat hij ongeneeslijk ziek was. De in Vollenhove geboren sportman deed in 2003 mee aan de eerste editie van de Trans Europe Footrace, waarbij hij in 64 dagen van Lissabon naar Moskou rende, een afstand van 5.100 km.