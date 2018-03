CDA en ChristenUnie krijgen meeste stemmen van Hardenbergse scholieren

Statenlid Te Rietstap kan­di­daat-wet­hou­der ChristenUnie Hardenberg

19 maart Alwin te Rietstap is kandidaat-wethouder voor de ChristenUnie in Hardenberg. De 38-jarige inwoner van Bergentheim is sinds drie jaar Statenlid voor de CU in de provincie Overijssel. De andere partijen die meedoen aan de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad van Hardenberg hebben nog geen kandidaten gepresenteerd.